Van'da da hissedilen İran'daki depremde 120 kişi yaralandı

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5,7 olarak açıklanmıştı. Sınıra yakın bölgede meydana gelen deprem Van'da da hissedildi.

İran resmi makamları depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıklarken, depremde ilk belirlemelere göre 120 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, merkez üssü Hoy kenti olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 13.38'de kaydedildi.

Batı Azerbaycan Eyaleti Kızılay Başkanı Hamid Mahbubi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, depremle ilgili son durum hakkında bilgi verdi.

AA'nın aktardığına göre Mahbubi, "Deprem, 5 köyde 20 evin hasar görmesine neden oldu. Şu ana kadar 120 kişinin yaralandığı tespit edildi" dedi.

İranlı yetkili, bölgeye 15 arama kurtarma timinin sevk edildiğini kaydetti.