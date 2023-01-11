Van'da bulunan liselerde kız ve erkek öğrencilerin sınıflarının ayrıldığı ortaya çıktı

Eğitim-Sen Van Şubesi, kentteki Şehit Murat Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi, Van Merkez İmam Hatip Lisesi ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kız ve erkek öğrencilerin ayrı dersliklerde eğitim gördüğünü tespit etmesi üzerine 19 Ekim 2022'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu.

Eğitim-Sen, başvurusunda konuya dair bilgi istedi. Müdürlük, "İlimizdeki müdürlüğümüze bağlı okullarda, Milli Eğitim Temel Kanununun 15'inci maddesindeki 'Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitim türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir' hükmüne uygun eğitim öğretim uygulanmaktadır" yanıtı verdi.

'Uygulama suç'

Mezopotamya Ajansı'na konuşan Eğitim-Sen Van Şube Başkanı Murat Atabay, üyelerinden aldıkları bilgiler ve yaptıkları araştırmalar üzerinde 3 okulda tüm dersliklerde kadın ve erkek öğrencilerin ayrı eğitim gördüklerini öğrendiklerini aktardı. Buna karşı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe yazdıklarını aktaran Atabay, uygulamanın sonlanmasını talep ettiklerini söyledi.

Uygulamanın suç olduğunun altını çizen Atabay, "Belirtilen okullarda karma eğitime geçilmemesi aksi durumunda sorumlular hakkında gerekli hukuki sürecin işletileceğimizi kendilerini ilettik. Eğitim Sen'in temel ilkelerinden biri laiklik ilkesidir ve bu ilke doğrultusunda karma eğitimin görülmesi şart. Şimdi kanunda 'eğitim türüne, imkan ve zorunluklarına göre bazı okullarda yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrenciler ayrılabilir' deniliyor ama burada öyle bir durum yok. Bu okullar karma okullardır ve eğitim karma gerçekleştirilmesi gerekir. Bu uygulama bir an önce sonlandırılmalı" diye konuştu.



Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili okullar, Mezopotamya Ajansı'nın konuya dair sorularını yanıtsız bırakarak, bilgi veremeyeceklerini bildirdiler.