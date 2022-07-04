Van Valiliği'nden açıklama: Aracın lastiklerine ateş edildi

3 Temmuz günü Van'ın bir sınır köyünde, iddialara göre jandarmaların açtığı ateşle, göçmenleri taşıyan bir minibüs devrilmiş, 4 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmişti.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, dur ihtarına uymayan şoförün kullandığı aracın lastiklerine ateş açıldığı, hayatını kaybeden çocuğun ise seken bir mermi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

'Yerden seken kurşun ölüme neden oldu, 12 kişi yaralı'

1 göçmenin öldüğü 12'sinin de yaralandığı olaya ilişkin valiliğin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"3 Temmuz 2022 günü saat 16.00 sıralarında Saray ilçesi Koçbaşı-Turan mahalleri istikametinden Karahisar Mahallesi'ne seyir halindeki şüpheli araç, jandarma görevlileri tarafından Karahisar Mahallesi girişindeki kontrol noktasında durdurulmak istenmiştir.

Şoförünün ‘dur’ ihtarına uymayıp jandarma personelinin üzerine doğru sürdüğü aracın durdurulabilmesi amacıyla, aracın lastiklerine ateş açılmıştır. Lastikler patlatılmak suretiyle araç durdurulmuştur. Aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve içerisinde 40 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen olayda seken kurşunlardan 1 göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır.

Olaydan sonra kaçan göçmen kaçakçısı ve aracın şoförüne yönelik yakalama çalışması devam etmektedir. Yaşanılan üzücü olayla ilgili olarak ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır"