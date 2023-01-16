Van Kadın Dayanışma Komitesi çocuğun cinsel istismarı olayının takipçisi olacağını duyurdu

Van'ın Muradiye ilçesinde 16 yaşındaki Y.'nin, birçok kişi tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı haberi önceki gün gündeme geldi.

Muradiye Nizamettin Aktaş Lisesi’nde okuyan 16 yaşındaki öğrenci Y.’nin, 2019 yılı sonlarından itibaren önce uyuşturucuya alıştırıldığı daha sonrasında ise aralarında polislerin de bulunduğu kişilerce sistematik bir şekilde cinsel saldırıya uğradığı iddia edildi.

Cinsel saldırı vakasının yaklaşık birkaç gün önce ortaya çıktığı, terk edilmiş bir binada tecavüze uğrayan Y.’nin sesini duyan bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin 6 kişiyi gözaltına aldığı ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınanlardan biri adli kontrol şartıyla, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 4 kişi ise tutuklanmıştı.

Van Kadın Dayanışma Komitesi bir açıklama yaparak olayın aydınlatılması için ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılana kadar sürecin takipçisi olacaklarını, bu karanlığa geçit vermeyeceklerini duyurdu.