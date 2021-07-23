Van Adliyesi'nde iki kadın polislerce darp edildi

Van’da yaşayan Rabia Behçet, boşanma işlemleri için annesiyle birlikte gittiği adliyede darp edildi.

Eşiyle boşanan ve bazı eksik işlemler için 7 Temmuz’da adliyeye giderek savcıyla görüşmek isteyen Behçet ve annesi Nesibe Sığınç’a izin verilmedi.

Engellemeye tepki gösteren Behçet, “Burada adalet yok. Buradan adalet beklemeyin” demesi üzerine kapıda bulunan polisler tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra kolunun sandalyeye kelepçelendiğini söyleyen Behçet, polislere ilaç kullandığını ve psikolojik tedavi gördüğünü söylemesine rağmen baskıya maruz kaldığını ifade etti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Behçet, polislerin hakaretine de maruz kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

“Hakaret ettiler, kötü oldum, baygınlık geçirdim. Kendime gelince annemin polisler tarafından darp edildiğini gördüm. Annemi dövmesinler diye yalvarmaya başladım ancak beni dinlemediler. Sonra hastaneye götürmek üzere araca bindirdiler. Araçta atak geçirmeye başladım. Atak geçirmeme rağmen müdahale edilmedi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldükten sonra doktorlar, bizi polislerin bulunduğu bir odada muayene etti. Kollarımda morluklar olmasına rağmen bu izler rapora ‘kelepçe izi’ olarak geçirildi. Herhangi bir darp raporu verilmeden karakola götürüldük, ifademiz alındıktan sonra bırakıldık.”

Kızıyla birlikte gözaltına alınan ve kamera olmayan odada darp edildiklerini söyleyen Sığınç, “Odada yaklaşık 3 saat diz üstü bekletildik. Her tarafım morardı. Yaşadıklarım nedeniyle günlerdir uyuyamıyorum. Bu mağduriyetimi duyurmak istiyorum” diye seslendi.

Sığınç ve Behçet, serbest bırakıldıktan sonra özel bir hastaneden darp raporu alarak, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şubesi’ne de başvuran Sığınç ve Behçet, hukuki destek talebinde bulundu.