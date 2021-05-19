Valilikten Cumhuriyet Savcısı'na soruşturma haberlerine yalanlama

Şanlıurfa Valiliği, sosyal medya hesabından koronavirüs genelgelerini eleştirerek, soruşturma başlattığını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı yönünde haberleri yalanladı.

Şanlıurfa Viranşehir Cumhuriyet Savıcısı Eyüp Akbulut, YouTube kanalından bir video yayınlayarak salgın tedbirleri, maske zorunluluğu ve aşı uygulaması hakkında resen soruşturma başlattığını açıklamış, herkesin elindeki delilleri soruşturma dosyasına gönderebileceğini söylemişti. Video sonrası Akbulut hakkında Şanlıurfa Valiliği’nin inceleme başlattığı belirtilmişti.

Valilik’ten inceleme iddiasına yalanlama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "Viranşehir ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut’un Koronavirüs tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiği paylaşımların ardından bazı basın yayın organlarında yer alan Valilik tarafından inceleme-soruşturma başlatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı" belirtildi.

Açıklamada, “Hakim ve savcılar hakkındaki inceleme ve soruşturmaların ne şekilde yapılacağı ve buna karar verecek yetkili mercilerin kimler olduğu kanunla açık şekilde belirlenmiş olup, Valiliğimizin bu çerçevede başlattığı herhangi bir inceleme bulunmamaktadır” denildi.