Valilikten AKP propagandası... 'Seçime bu kurumlarla gidiyoruz'

Gazeteci İbrahim Kiras, Muğla Valiliği'nin Adalet ve Kalkınma Partisi propagandası yapmasını eleştirerek “Bürokrasinin angaje görüntüsü” derken kastettiğim ise devlet kurumlarının parti organı gibi çalışıyor görünmesi. Valiler iktidar partisinin il başkanı gibi görev yapıyor, “atanmış” görevliler muhalif siyasetçilerle polemik yapmaktan çekinmiyorlar. “Bağımsız yargı”nın hali zaten ortada" ifadelerini kullandı.

Kiras, "İster seçim sathı mailinde, isterse normal zamanlarda devlet kurumları siyasetin işlerine bulaştırılmamalı. Bilhassa silahlı bürokrasinin, yani askerin ve polisin muhakkak siyaset ikliminin dışında durması gerekiyor. Ancak gördüğümüz kadarıyla, asker de polis de özellikle ana muhalefet partisinin lideriyle aleni bir kavga içinde görünmekten imtina etmiyorlar. Muhalefet blokunun müstakbel cumhurbaşkanı adayı olarak onu gördükleri için belki" diye ifade etti.