Valilikten açıklama: Toplantı ve yürüyüşler 13 gün süreyle yasaklandı

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "güvenlik güçlerinin ülke geneli ve sınır dışında terör örgütlerine karşı operasyonlarına devam ettiği" belirtildi.

Toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 13 gün süreyle yasaklandığını duyuruldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valilik makamının uygun göreceği etkinliklerle kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç, ilimiz sınırları içinde tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart, poster asma, el ilanı, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler 19 Aralık saat 00.01'den 31 Aralık saat 23.59'a kadar 13 gün süreyle yasaklanmıştır." (AA)