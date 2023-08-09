Valilik yetkisi olmadığı izni verdi: Ordu'nun dünyaca ünlü mendereslerinde maden talanı

Son dönemde başta altın olmak üzere maden aranması çalışmaları için Ordu'nun yaklaşık yüzde 74'lük bölümünde maden ruhsatı verildi.

Bunun üzerine Ordu’nun Korgan ilçesinin Beypinarı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Turnalık Yaylası, Çobantepesi Yaylası Taşkesiği Yaylası sınırları içerisindeki alanda altın miktarını tespit için Ordu Valiliği’nden sondaj çalışma izni verildi. Fakat Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) valiliğin sondaj çalışması için izin verme yetkisinin olmadığını hatırlattı.

'Valiliğin izin verme hakkı yok'

Ordu Çevre Derneği, Ordu Korgan yaylasında Valiliğin maden sondaj çalışmaları izin verme hakkının olmadığını belirterek, “Tarım Orman İl Müdürlüğü Mera Kurulu kararı olması gerekir. Ancak bu karar yok” açıklaması yaptı.

ORÇEV’in, Ordu’nun yüzde 74’ünün maden sahası olarak belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, “İlimizin yüzde 74’ü maden sahası kapsamına alındı. Kiminde ÇED süresi başlatıldı. Halkla yaptığımız toplantılar sonrası İdare Mahkemesine davalar açmaya başladık. Ancak Korgan yaylasında yapılan sondajın ne ÇED kararı var ne de Tarım Orman İl Müdürlüğü Mera Kurulu’nun kararı. Kimse kafasına göre sondaj yapamaz ve hiçbir makam da kendince izin veremez. Ordu Valiliği’nin şirketin sondaj yapabilmesi için izin yazısı var. Ancak bu izin geçerli değil” denildi.

‘Yönetmelik gereği Mera Kurulu kararı olması gerekir’

Maden yönetmeliğine göre sondaj çalışmaları için izin şartları olduğu vurgulanan ORÇEV açıklamasında yönetmelik hakkında şu bilgiler verildi:

“Yönetmeliğe göre Tarım Orman İl Müdürlüğü MERA Kurulu toplanarak ‘uygundur’ derse izin verilir. Ancak Valilik Makamının Korgan Kaymakamlığına yazdığı 10646722 sayılı izin yazısında yönetmelik ilgi gösteriliyor. Oysa Mera Kurulu kararından söz edilmiyor.”

'Yaylalarımızı yok eden şirketlere de şirketlere izin verenlere de karşı mücadelemizi sürdüreceğiz'

Korgan yaylasında sondaj çalışması için bilgi edinmek yasası gereği kurumlara dilekçe verdikleri de belirtilen açıklamada, “Yönetmelik gereği Mera Kurulu kararı olması gerekir. Var mı yok mu diye Tarım Orman İl Müdürlüğüne, ÇED var mı yok mu diye de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne dilekçemizi verdik. Şirketlere yasadışı izinle verilen sondaj çalışması durdurulmalıdır. Yaylalarımızı yok eden şirketlere izin verenlere de şirketlere karşı da hukuksal ve fiili mücadelemizi sürdüreceğiz” denildi.

Maden açılırsa tarım ve hayvancılık bitecek

Fatsa’da açılan ve siyanürle altın ayrıştırılması yapılan madeninin çevreye verdiği zararları hatırlatan Korgan Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Dere, Sözcü'den İsmail Akduman'a konuştu:

"Buralar yaylalar. Yoğun tarım ve hayvancılığın yapıldığı yerler. Bize tarım için lazım olan yerler. Yeşil alanlar, hayvancılığın gelişmesi için olmazsa olmaz yerler. Burada maden sahası açıldığında geniş bir alan yok edilecek. Tarım ve hayvancılık bitecek. Son dönemlerde artan yayla turizmi kaybolacak. Havamız, suyumuz, toprağımız zehirlenecek. Korgan’ın Fatsa gibi olmasına izin vermeyeceğiz."

Maden sahasının büyük bir bölümünün Korgan ilçesi sınırları içinde kaldığını belirten Dere, şu ifadeleri kullandı:

"Maden sınırı Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası sınırına kadar geliyor. Bilindiği üzere Perşembe Yaylası’nda dünyaca ünlü menderesler var. Yaylanın bitiminde Çiseli Şelalesi bulunuyor. Sondaj çalışmaları sırasında ya da maden açıldıktan sonra menderesleri ve şelaleyi kaybedebiliriz. Biz ilerisini göremiyoruz ve kaygı içerisindeyiz. Burada maden açılırsa ne menderesler kalır ne şelale ne de Korgan kalır."