Valilik Galatasaray'a seçim iptali davası açtı, Burak Elmas'tan açıklama geldi

İstanbul Valiliği Dernekler Masası, Galatasaray Spor Kulübü'ne olağan genel kurul iptali, olağan genel kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali, kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali yönünde dava açtığını duyurdu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İstanbul Valiliği tarafından sarı-kırmızılı kulübe dava açılmasının ardından kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne 8 Nisan 2022 Cuma günü İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde Genel Kurul kararlarının iptali istemiyle dava açıldığını belirten Elmas, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ve divan üyeleri, 30 Nisan'da yapılacak olan seçimde Galatasaray başkanlığına aday olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile bazı Galatasaraylı hukukçuların bu haberin ardından toplantı yaptığını duyurdu.

'Seçim süreci devam ediyor'

Davanın seyrinin birlikte takip edileceğini ve seçim sürecinin kesintisiz olarak devam edeceğini ifade eden Elmas imzasıyla yapılan açıklamada özetle şunlara yer verildi:

"Açılan bu davada Galatasaray Spor Kulübü’nün hukuki haklarının eksiksiz ve en iyi şekilde savunulması konusunda önümüzdeki günlerde katılımcılarla birlikte şeffaf bir şekilde sürecin takip edilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.

Ayrıca Yönetim Kurulumuz tarafından 28 Mart 2022 tarihinde alınmış olan karar gereğince yürümekte olan seçim süreci kesintisiz olarak devam etmektedir.

Bugün davetime icabet eden ve birlikte Galatasaray’ın haklarını en iyi şekilde korumak adına ortak irade gösteren başta Divan Başkanımız Sayın Aykutalp Derkan’a, Olağan Genel Kurul Toplantı Divan Başkanımız Sayın Metin Sinan Aslan’a, Başkan adaylarımız Sayın Eşref Hamamcıoğlu’na, Sayın Metin Öztürk’e ve diğer katılımcılara camiamız adına teşekkürlerimi sunar, içinde bulunduğumuz seçim sürecine katılan tüm adaylara sonsuz başarılar dilerim."