Valilik Galatasaray'a seçim iptali davası açtı, Burak Elmas'tan açıklama geldi

İstanbul Valiliği Dernekler Masası, Galatasaray Spor Kulübü'ne olağan genel kurul iptali, olağan genel kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali, kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali yönünde dava açtığını duyurdu.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İstanbul Valiliği tarafından sarı-kırmızılı kulübe dava açılmasının ardından kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.
Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne 8 Nisan 2022 Cuma günü İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde Genel Kurul kararlarının iptali istemiyle dava açıldığını belirten Elmas, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ve divan üyeleri, 30 Nisan'da yapılacak olan seçimde Galatasaray başkanlığına aday olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile bazı Galatasaraylı hukukçuların bu haberin ardından toplantı yaptığını duyurdu.
'Seçim süreci devam ediyor'
Davanın seyrinin birlikte takip edileceğini ve seçim sürecinin kesintisiz olarak devam edeceğini ifade eden Elmas imzasıyla yapılan açıklamada özetle şunlara yer verildi: