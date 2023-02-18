Valilik: Elazığ, OHAL ilan edilen iller arasında bulunmuyor

Elazığ Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerin arasından kentin yer almadığını duyurdu.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “10.02.23 tarih ve 32100 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan kanuna göre Elazığ OHAL ilan edilen iller arasında bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada, "Öte yandan, AFAD Başkanlığının 15.02.23 tarih ve 492100 sayılı oluru ile Elazığ, tüm ilçe, mahalle ve köyleri ile birlikte ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edilmiştir. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 16.02.23 tarih ve 1975 sayılı oluru ile Elazığ için mücbir sebep hali ilan edilmiştir” denildi.

Deprem bölgesini oluşturan 10 kentte (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana) 3 ay devam edecek şekilde olağanüstü hal ilan edilmişti.