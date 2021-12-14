Valilik duyurdu, Maraş Katliamı anmasına yasak geldi

Kahramanmaraş Valiliği, Maraş Katliamı’nın 43. yıldönümü dolayısıyla Alevi örgütlerinin kentte yapmak istediği anma etkinliklerini yasaklayan bir açıklama yayımladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, il genelinde yapılacak açık hava toplantıları 14 gün süreyle ertelenirken, kararın gerekçesi olarak “kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi” gösterildi.

Öte yandan, Valiliğin anmayı “kamu düzeni” gerekçesiyle yasakladığı ancak 'toplum yararına' yapılacak etkinlikleri yasaklama dışında tuttuğu dikkat çekti.

Maraş Katliamı anmasını yasaklayan Valilik tarafından yapılan açıklamanın şu şekilde:

Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi doğrultusunda, siyasi partilerin yapacakları programlar ile toplum yararına yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere, il genelinde yapılacak Açık Hava Toplantıları, 15/12/2021 günü saat:00.01’den 28/12/2021 günü saat 23.59’a kadar 14 gün süreyle YASAKLANMIŞTIR.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Maraş’ta ne yaşanmıştı?

19 Aralık ile 26 Aralık 1978 tarihleri arasında devlet destekli ülkücü çetelerin ve dinci-gericilerin düzenledikleri komplolar sonucu gerçekleştirilen katliam, resmi rakamlara göre 111, Alevi kaynaklarda dile getirildiğine göre ise 500'e yakın insanın yaşamını yitirdiği, binlercesinin yaralandığı ve kalıcı sakatlıklara uğradığı, kadınlara tecavüz edilip çocuklar ve yaşlıların öldürüldüğü insanlık dışı olaylarla tarihe kazınmıştı.