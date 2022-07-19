Valiliğin yasak getirmeye çalıştığı festivalle ilgili Maçoğlu'ndan açıklama

Tunceli Valiliği, 20-24 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde sahne alacak olan Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi konserlerinin yasakladığını bildirmiş ve Munzur Kültür ve Doğa Festivali Tertip Komitesi'ne kısmi kimi yasaklar hakkında bildirimde bulunmuştu.

'Aynı gün ve aynı saatte gerçekleştireceğiz'

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, söz konusu yasaklamaya ilişkin olarak "Festival programında yer alan etkinlikleri değiştirmeden fiili ve meşru olarak programımızı uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Maçoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Daha önce planlandığı şekilde Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi de Seyit Rıza Meydanı`nda kurulacak sahnede halkın ezgilerini söyleyeceklerdir. Yürüyüşün engellenmesi yozlaşmaya, madenciliğe, doğa katliamlarına karşı protesto hakkının engellenmesi demektir. Yürüyüşümüzü planladığımız şekilde aynı gün ve aynı saatte gerçekleştireceğiz.”

'Yasakçı zihniyetin yasaklamalarını kabul etmiyoruz'

Konuya dair açıklamada bulunan Munzur Kültür ve Doğa Festivali Tertip Komitesi ise "Daha önce planlandığı şekilde Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi de Seyit Rıza Meydanı`nda kurulacak sahnede halkın ezgilerini söyleyeceklerdir" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada öne çıkanlar şöyle:

"18 Temmuz tarihinde valilik makamınca tertip komitesi başkanlığına gönderilen üç yazıyla kısmi yasaklamalar olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Yapılan bildirimde stadyumun tadilatta olduğu, pansiyonların eğitim-öğretime hazır hale getirilmesi için süren onarımlar, yoksulluğa- yozlaşmaya- asimilasyona- doğa katliamlarına karşı yürüyüş ile basın açıklamasının yasaklandığı ve Grup Yorum ile Grup İsyan Ateşi’nin konserlerine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Bizler biliyoruz ki pansiyonlar, milli eğitim bakanlığınca okul–aile birlikleriyle beraber okul bütçelerine katkı sunmaları açısından yaz tatili döneminde genel olarak ücretli şekilde halkın kullanımına açıktır. Ayrıca bu güne kadar pansiyonlar tur şirketlerine ve dışarıdan ilimize gelen görevli memur ve turistlere açık iken neden Dersimlilere ve Dersimin dostlarına kapatılmıştır.

Öte yandan ilimize gelecek olan on binlerce insanın stadyumda müzik dinlemesinin engellendiği, Atatürk Mahallesindeki minibüs esnafı ve diğer esnafın ekonomik olarak faydalanacağı, konser etkinliklerinin yasaklanması bu insanların cezalandırılması anlamına gelmektedir. Tarafımızca stadyumda şu an için bir tadilat-bakım çalışması da gözlemlenmemektedir.

Yine müzik gruplarının müzik dinletileri 2911 sayılı toplantı, gösteri, yürüyüşü ve 5442 sayılı il idaresi kanunu kapsamında değerlendirilerek yasaklandığı tarafımıza bildirildi.

Adı geçen Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi’nin bundan önce birçok yerde konser verdikleri, çeşitli etkinliklerde dinleti sundukları bilinmektedir. Keyfi kararlarla müzik gruplarının, halk sanatçılarının dinleyicisiyle buluşmasının engellemesini kabul etmiyoruz. Daha önce planlandığı şekilde Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi de Seyit Rıza Meydanı`nda kurulacak sahnede halkın ezgilerini söyleyeceklerdir. Yine planlanan, yoksulluğa- yozlaşmaya- asimilasyona- doğa katliamlarına karşı festival yürüyüşü ise güzergâhı bahane edilerek yasaklanmıştır.

8 Mart, Nevroz ve 1 Mayıs’ta belirlenen güzergâhta yürüyüş yapılmış ve herhangi bir kamu güvenliği sorunu oluşmamıştır. Yürüyüşün engellenmesi yozlaşmaya, madenciliğe, doğa katliamlarına karşı protesto hakkının engellenmesi demektir. Yürüyüşümüzü planladığımız şekilde aynı gün ve aynı saatte gerçekleştireceğiz.

Belirtmek gerekir ki Munzur Kültür ve Doğa Festivali, Dersimlilerin tarihine, kültürüne, inancına, diline ve doğasına sahip çıkma çabasının ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Dönem dönem festivalimize dönük ortaya çıkan bu yasakçı zihniyetin yasaklamalarını kabul etmiyoruz. Geçmişten bugüne kadar doğanın -dilin–kültürün-sanatın savunucusu olan bizler; festival programında yer alan etkinlikleri değiştirmeden fiili ve meşru olarak programımızı uygulamaya devam edeceğiz."