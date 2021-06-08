Vali yardımcısının çağrı merkezi ziyaretinde 'sahte arama' yaptırıldı

Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman’ın 28 Mayıs 2021 tarihinde Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni (AÇM) ziyarete gittiği sırada acil çağrı gelmeyince 88 sahte çağrı yaptırdığı iddia edildi.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlaması istemi ile soru önergesi verdi. "Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Muğla 112 AÇM'yi ziyarete gittiği sırada 88 sahte çağrı yaptırmış mıdır?" diye soran Ersoy, "Bürokratlar kendi çıkarları için, halkın 'acil sağlık hakkına' ulaşacağı, Acil Çağrı Merkezlerinde dahi şov yapıyor" dedi.

'Halkın sağlık hakkı gasp ediliyor'

Ersoy, "Ülkemizde maalesef ki bürokratlar kendi çıkarları için halkın sağlık hakkını bile gasp etmektedir. 112 Acil Çağrı Merkezleri halkın en acil durumlarda arayıp, ambulans, doktor ve diğer sağlık hizmetlerine ulaşmak içindir. Ancak görüyoruz ki Vali Yardımcısı tarafından bu amaç hiçe sayılmıştır" diye konuştu.

Ersoy Sağlık Bakanlığına şu soruları yöneltti: