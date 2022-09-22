Vali suçu işsizlere attı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kentte işsizlik sorunun olmadığını iddia ederek, "İşveren, fabrikada çalışacak eleman arıyor, işsiz ise masa başında iş istiyor" görüşünü savundu.

Karadeniz, Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a konuştu.

Vali Karadeniz, "Eğer her gün İzmir'den çalışmak için Manisa'ya 20 bin kişi geliyorsa... Manisa'da işsizlik diye bir sorun yok. Ama... Her yerde beklenti farkı mevcut... İş arayanın beklentisi ile işverenin beklentisi arasında fark var. İşveren, fabrikada çalışacak eleman arıyor... İşsiz ise devlette, belediyede... Masa başında iş istiyor" ifadesini kullandı.