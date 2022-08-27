Vali Gülşen'e destek olan Fenerbahçe taraftarlarını hedef aldı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un tutuklanan şarkıcı Gülşen'e destek olanlarla ilgili yaptığı paylaşımı dikkat çekti.

Seddar Yavuz, Gülşen'in tutuklanmasını protesto eden Fenerbahçe taraftarlarının videosuyla ilgili bir paylaşıma sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Vali Yavuz, "Ülkemizdeki tüm din görevlileri imam hatip lisesi mezunu. Bütün imam, hatip ve müezzinlere sapık deyip toplumu ayrıştıran şarkıcıya destek olmak hangi insaf ve vicdanla izah edilebilir. Taraftar ve holiganlar ülkemizin gündemini esir aldı" ifadesini kullandı.