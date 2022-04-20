Vakıflar'dan açıklama: Ayasofya'nın kapısı 'ufak bir dokunmayla' tahrip olmuş!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya'nın İmparatorluk Kapısı'na verilen tahribatla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Ayasofya Kebir Camii İmparatorluk Kapısı'nda bulunan ahşap madalyon üzerindeki aşınma ve tahribat ahşabın olağan sürecinden yıpranmış ve ufak bir dokunma ile de tahribat oluşmuştur" denildi.

Kapının konservasyonunun bugün itibariyle tamamlandığı kaydedilen açıklamada konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın yanısıra iki müfettişin görevlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada "Ayasofya Kebir Camii İmparatorluk Kapısı Konservasyonu bugün itibari ile tamamlanmış ve ihyası sağlanmıştır. Konunun incelenmesine yönelik Savcılık soruşturmasının yanı sıra bir İdari bir Teknik olmak üzere iki müfettiş ivedilikle görevlendirilmiştir" denildi.