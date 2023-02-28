Vakıfbank iş başı yapılmasını istedi: 'Evi hasarlı ise şubede yatabilir ama görevine dönecektir'

Vakıfbank, Gaziantep’te bulunan personelinden 27 Şubat Pazartesi günü iş başı yapmalarını istedi. Bölge müdürlüğü üzerinden şube müdürlerine atılan ve personele yönlendirilmesi istenen mailde birinci derece yakınını kaybetmiş olanlar haricinde herkesin mazeretsiz işe başlaması gerektiği iletildi.

Bölge müdürlüğü tarafından iletilen mailde "Evi hasarlı ise bile gerekirse şubede/bölgede yatabilir ama görevine dönecektir. Ben bölge müdürlüğü binasında yatıp kalkıyorsam arkadaşlarımız da şubede konaklayabilir. Lütfen herkes biraz fedakarlık yapsın" ifadelerine yer verildi.

'Bu alçakça zorbalığı kabul etmiyoruz'

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Patronların Ensesindeyiz, "Vakıfbank’ta emekçiler şubelerinde yatsın, işler normale dönsün" başlıklı bir açıklamada bulundu.

"PE Banka Emekçileri Dayanışma Ağı olarak bu alçakça zorbalığı kabul etmiyor ve bu konunun takipçisi olacağımızı belirtiyoruz" ifadelerine yer verilen açıklama şöyle:

"Vakıfbank, Gaziantep’te bulunan personelinden 27 Şubat Pazartesi günü iş başı yapmalarını istedi. Bölge müdürlüğü üzerinden şube müdürlerine atılan ve personele yönlendirilmesi istenen mailde birinci derece yakınını kaybetmiş olanlar haricinde herkesin mazeretsiz işe başlaması gerektiği iletildi.

'Psikolojim bozuk, korkuyoruz' şeklinde bahanelerin kabul edilmeyeceğinin de belirtildiği mailde ayrıca bölge binasında yatıp kalkan bölge müdürünün inanılmaz fedakarlığı gözleri yaşarttı. Tüm personele kendisi gibi çalıştıkları şubelerde konaklayabileceklerini ileten müdür, aynı zamanda depremzede emekçileri zamanında işe başlamamaları durumunda cezai yaptırımların olabileceğine dair de tehdit etti.

PE Banka Emekçileri Dayanışma Ağı olarak bu alçakça zorbalığı kabul etmiyor ve bu konunun takipçisi olacağımızı belirtiyoruz. Depremden sonra bu tarz sorunlar yaşayan ya da haberdar olan tüm banka emekçilerini PE Banka Emekçileri Dayanışma Ağı’na yaşadıklarını ihbar etmeye ve PE Ağı’nda bir araya gelmeye çağırıyoruz."

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