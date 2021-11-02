Vakıf üniversitesi çalışanlarının artık bir sendikası var

Birlik Sendikası, "Vakıf Üniversitesi Çalışanları Sendikalı Oluyor" başlıklı bir açıklama yaptı.

"Vakıf üniversitesi çalışanları olarak hak ettiğimizi alamıyoruz" denilen açıklamada, "Devlet üniversitelerinde çalışanlarla maaşlarımızı karşılaştırmak zorunda kalmak, içerde kalan ücretlerimizin ya da yan haklarımızın hesabını tutmak, sözleşmelerimizin uzatılıp uzatılmayacağı endişesini yaşamak, izin ve mesai baskısını savuşturmakla uğraşmak, çalıştığımız kurumun kâr hırsı ve sorumsuzluğu yüzünden bir de dışarıya kreş parası yetiştirmek istemiyoruz. Vakıf üniversitesi çalışanları olarak mobbingden şikayetçiyiz. İktidara yakınlığı, akademik unvanı ya da “erkekliği” sayesinde kendini güçlü hisseden birilerinin diğer çalışanlar üstünde baskı kurabilmesini kabul etmiyoruz" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Birlik Sendikası'nın vakıf üniversitelerindeki üyeleriyle birlikte aşağıdaki taleplerin takipçisi olacağı ilan edildi:

● Vakıf üniversitesi çalışanları çalışan temsilcilerini seçmeli ve çalışma yaşamıyla ilgili tüm konularda çalışanlar söz sahibi olmalı, devlet üniversitelerinde çalışanlardan özlük hakları, görev tanımları, atama-yükseltme esasları ve çalışma rejimi açısından geride kalmamalıdır.

● Belirli süreli sözleşme son bulmalı, bütün çalışanlara kadro ve iş güvencesi sağlanmalıdır.

● Ücretlerin kamu üniversiteleri çalışanlarının ücretleri ile eşitlenmesi kararı sonrası yaygınlaşan sözleşme yenilememe, ücret artışını geciktirme ya da daha düşük net ücret ödeme gibi uygulamalar bir an önce geri çekilmeli ve ekonomik kayıplarımız karşılanmalıdır.

● Uzaktan eğitim esnek çalıştırmanın bahanesi olamaz. Esnek çalışma uygulamalarına, iş baskısına, görev tanımı dışındaki dayatmalara son verilmelidir.

● Bilimsel araştırma için yeterli kaynak ayırmayan vakıf üniversiteleri, birçok örnekte bilgisayar gibi temel eğitim materyallerinin sağlanmasını dahi çalışanların üzerine yıkmıştır. Eğitimin kesintisiz verilmesi için gerekli sağlık koşulları derhal sağlanmalı, eğitim materyalleri üniversite tarafından temin edilmelidir.

● Uzaktan eğitimde kullanılacak ders materyallerinin hazırlanmasına karşılık, Yükseköğretim Kurulu’nun uzaktan eğitim yönetmeliğinde ek ders ücreti ödenmesi öngörülmektedir. Söz konusu ek ders ücretleri eksiksiz ödenmelidir.

Birlik Sendikası avukatlarıyla, örgütlenme uzmanlarıyla, vakıf üniversitelerinde çalışan üyeleriyle ve elindeki bütün araçlarıyla bu talepler için verilecek hak mücadelelerinde emekçilerin yanındadır.

Birlik Sendikası Vakıf Üniversitesi Emekçileri Örgütlenmesi