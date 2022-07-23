Vaka sayıları arttı, maskeler yine zamlandı

Son açıklanan "Haftalık Koronavirüs Tablosu"na göre, 11-17 Temmuz'da 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 124 bin 732 olarak açıklandı. Vakalar bir önceki haftaya göre yaklaşık 100 bin kadar artarken, maske kullanan sayısında da yükselme oldu.

Akşam'ın haberine göre maskelere büyük zam geldi. Maske zorunluluğunun kaldırılmasının ardından marketlerde 9,90'a kalan inen 50'lik maskelerin kutusu 40 liraya kadar çıktı.

Maske satışı yapan bir firmanın yetkilisi stoktaki maskelerin bitmeye yaklaştığı ve yeni kolileri sipariş vermeye hazırlandıklarını anlattı.