Vahap Seçer: Bazı illerde valiler depremzede sığınmacıları geri çevirdi

On bir ili etkileyen depremlerin ardında yoğun göç alan Mersin'de hızlıca artan su tüketimi, kentin nüfusunun 300 binden fazla arttığı yönünde yorumlandı.

Deprem bölgesinden gelenlerin önemli bir bölümünün Suriyeli sığınmacılar olduğunu kaydeden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bazı valilerin sığınmacıları geri çevirdiğini açıkladı.

Mersin'e gelen herkesin kabul edildiğini belirten Seçer, "Orta Anadolu'daki illerin valileri sığınmacıları kabul etmedi. Oralara giden sığınmacıları sınırdan geri çevirdi" dedi.

Sığınmacılar konusunda her ilin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydeden Seçer, "Mersin'de 400 bin sığınmacı var. Üzerine geldiği zaman biz bunu taşıyamayız" diye konuştu.