Vahap Seçer: Bazı illerde valiler depremzede sığınmacıları geri çevirdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, depremin vurduğu 10 ilden başka illere tahliye edilen Suriyeli sığınmacıların bazı illerin valileri tarafından kabul edilmediğini söyledi.

Haber Merkezi

On bir ili etkileyen depremlerin ardında yoğun göç alan Mersin'de hızlıca artan su tüketimi, kentin nüfusunun 300 binden fazla arttığı yönünde yorumlandı.

Deprem bölgesinden gelenlerin önemli bir bölümünün Suriyeli sığınmacılar olduğunu kaydeden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bazı valilerin sığınmacıları geri çevirdiğini açıkladı.

Mersin'e gelen herkesin kabul edildiğini belirten Seçer, "Orta Anadolu'daki illerin valileri sığınmacıları kabul etmedi. Oralara giden sığınmacıları sınırdan geri çevirdi" dedi.

Sığınmacılar konusunda her ilin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydeden Seçer, "Mersin'de 400 bin sığınmacı var. Üzerine geldiği zaman biz bunu taşıyamayız" diye konuştu.

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