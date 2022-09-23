Vaazlarda Atatürk'e yer verilmemesini eleştiren Cemil Kılıç'a ceza

Toplumsal yazarı İlahiyatçı öğretmen Cemil Kılıç’a Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından soruşturma açıldı.

MEB tarafından açılan soruşturma neticesinde, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Atatürk’e lanet okumasını, camilerde verilen vaazlarda Atatürk ve Türk milletine yer verilmemesini" eleştiren Kılıç’a kademe durdurma cezası verildi.

Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Kılıç’a bu görüşmesinden dolayı da soruşturma açılmış ve kademe durdurma cezası almıştı.

Bu cezalarla birlikte Kılıç’ın memuriyetten ihracının yolu açılmış oldu.

