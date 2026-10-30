Uzmanların uyarıları dinlenmedi: Kapadokya'da üç kişinin öldüğü çökme kaza değil ihmal

Niğde'deki Göreme Açık Hava Müzesi girişinde dün meydana gelen ve üç yurttaşın yaşamını yitirmesine neden olan peribacası çökmesi, göz göre göre gelen felaketi bir kez daha gözler önüne serdi.

Bölgede yıllardır yürütülen denetimsiz yapılaşma, otopark genişletmeleri ve birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanı içerisinden geçirilen yollar, tarihi ve doğal mirası ağır tahribat riskiyle karşı karşıya bırakırken insan hayatını da hiçe saydı.

Kaya kütlelerinde büyük kopmalar ve göçmeler olabileceği uyarısı yapılmıştı

Yol yapım çalışmalarının başladığı günden bu yana mimarlar ve jeoloji uzmanları defalarca uyarmıştı.

Kapadokya Çevre Platformu Sözcüsü Mükremin Tokmak, yıllar önce yaptığı açıklamalarda yol çalışmalarının ardından ağır iş makinelerinin yarattığı şiddetli titreşimlerin kaya kütlelerinde büyük kopmalar ve göçmeler yaratabileceğini dile getirmişti. Tokmak, felaketin temelinde insan eliyle yürütülen plansız projelerin bulunduğunu vurgulamıştı. Mimar Zeynep Çöloğlu da aynı dönemde peribacalarının çevresinin acilen araç trafiğine kapatılması ve ağır iş makinelerinin kontrolsüz geçişlerinin engellenmesi gerektiğinin altını çizmişti.

İktidar, talan, yağma ve rantın aldığı canların sorumlusunu doğa olaylarıyla açıklamaya devam ediyor. soL, "kader", "fıtrat", "felaket" söylemlerine karşı yok sayılan insan hayatını, çarpık kentleşmeyi gözler önüne seriyor. Siz de daha fazla böyle haber için soL okuyun abone olun, güç verin.

Asıl neden doğaya uygun olmayan müdahaleler

Aşırı yağışların ve çetin kış koşullarının sadece tetikleyici olarak gösterildiği olayda, asıl sorunun doğaya ve jeolojik yapıya uygun olmayan müdahaleler olduğu belirtiliyor.

Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş ve yer bilimleri uzmanı Serkan İçelli gibi isimler, bölgedeki riskli yapıların tespit edilip tel kafes, tıraşlama veya kaya ıslahı gibi doğaya uygun restorasyon yöntemleriyle güçlendirilmesi gerektiğini yıllardır savunuyordu. Ancak yetkililer bilim insanlarının geçmişten bugüne uzanan bu uyarılarına sessiz kalmaya devam etti.

İhmaller zinciri Meclis gündeminde

Yaşanan bu ihmaller zincirinin ardından konu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine de taşındı.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bir soru önergesi sundu. Vekil yaptığı açıklamada, dünyanın göz bebeği Kapadokya'da yaşananların bir kaza değil ihmal zinciri olduğunu belirterek, alanı yönetmek, korumak ve riskleri önceden tespit etmek üzere kurulmuş olan Kapadokya Alan Başkanlığı'nın sorumluluğuna dikkat çekti. Peribacalarının bir anda çökmediğini, jeolojik risklerin, kaya düşmesi tehlikesinin ve yoğun insan ile araç trafiğinin bilindiğini ifade eden vekil, gerekli önlemlerin neden alınmadığını ve bu bölgeyi yönetmenin bu kadar zor olup olmadığını sordu.

Açıklamasında Kartalkaya'da yaşanan faciayı da anımsatan Yeni Parti vekili, özel alanların özel riskleri barındırdığını ve özel yönetim anlayışını gerektirdiğini dile getirdi. İster kış turizmi ister kültür turizmi olsun risklerin önceden hesaplanması, denetimlerin yapılması ve insan hayatının güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı'nın soru önergelerini yanıtlama konusunda pek istekli olmadığını bildiklerini ifade eden vekil, sorularını önümüzdeki hafta yapılacak bakanlık bütçesi görüşmelerinde kendisine bir kez daha doğrudan yönelteceklerini duyurdu.

'Daha önce herhangi bir risk değerlendirmesine tabii tutuldu mu?'

Vekilin önergesinde yer alan sorular şöyle:

"1- Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından son üç yılda Göreme bölgesindeki peribacalarına yönelik kaç jeolojik ve jeoteknik etüt gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmaların sonuçları nelerdir?

2- Çökmenin meydana geldiği peribacası daha önce herhangi bir risk değerlendirmesine tabii tutulmuş mudur?

3- Kapadokya genelinde çökme veya kaya düşmesi riski taşıdığı tespit edilen kaç peribacası bulunmaktadır?

4- Kapadokya bölgesinde son üç yıl içerisinde peribacalarının korunması ve ziyaretçilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla hangi denetim ve güvenlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir?

5- Kapadokya Alan Başkanlığı’nın 2024, 2025 ve 2026 yıllarında peribacalarının korunması, güçlendirilmesi ve jeolojik risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalarına ne kadar kaynak ayrılmıştır?"

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