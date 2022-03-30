Üzerine lift makinesi düşen işçi yaşamını yitirdi

51 yaşındaki Halit İkiz, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Mahallesi'ndeki bir işyerine 20 gün önce araç lift makinesi kurdu.

Makinenin arızalanması üzerine İkiz, bakım yapmak için tekrar işyerine gitti. Arızayı gidermek için çalışmalar yapan İkiz, makinenin üzerine düşmesiyle altında kaldı. Olayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halit İkiz, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. İkiz, burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)