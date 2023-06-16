Uzaya çıkan ilk kadın olmuştu: Sovyet kozmonot Tereşkova'ya Gagarin Nişanı verildi

Uzaya çıkan ilk kadın olan Sovyet kozmonot Valentina Tereşkova'ya, uzaya çıkışının 60'ıncı yıl dönümünde Gagarin Nişanı verildi.

Sputnik'in haberine göre; söz konusu karar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname ile duyuruldu.



Putin'in imzaladığı kararnameye göre; Tereşkova, uzayın keşfindeki hizmetleri, tarihi uçuş sırasında ortaya koyduğu cesaret ve fedakarlık, aktif toplumsal ve uluslararası faaliyetleri nedeniyle Gagarin Nişanı'na layık görüldü.

60 yıl önce uzaya çıkan ilk kadın oldu

86 yaşındaki Tereşkova, Vostok-6 uzay aracı ile 16 Haziran 1963'te uzay uçuşu gerçekleştirdi ve uzaya giden ilk kadın olarak dünya tarihine geçti.



Tereşkova'nın 2 gün 22 saat 50 dakika süren uçuşu sırasında, içinde bulunduğu uzay aracı dünyanın etrafında tam 48 kez tur attı.