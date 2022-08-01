Uzay Yolu yıldızı Nichelle Nichols yaşamını yitirdi

İkonik Uzay Yolu (Star Trek) oyuncusu öldü Nichelle Nichols, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Nichols 1960'lu yıllarda Uzay Yolu dizisinde Teğmen Nyota Uhura'yı canlandırıyordu.
Nichelle Nichols'ın oğlu Kyle Johnson, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, ünlü oyuncunun Cumartesi gecesi New Mexico'da vefat ettiğini söyledi. Nichols, ABD televizyonunda başrol oynayan ilk Siyah kadın olmuştu.
Uzay Yolu'ndaki rolünün ardından, NASA'nın halkla ilişkiler kampanyalarında çalışmaya başlayan Nichols, uzay ajansının elçisi oldu.