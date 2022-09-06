'Uzay casusu'na hapis cezası

Moskova Şehir Mahkemesi vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alınan, sonra tutuklanmasına karar verilen Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) danışmanı ve Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant ve Vedomosti'de gazetecilik yapmış olan İvan Safronov'un "vatana ihanet" suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme eski gazeteci Safronov'u "askeri-teknik alandaki devlet sırlarını NATO’nun istihbarat birimlerine iletmek"ten suçlu buldu.

2020'de tutuklanmıştı

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin'in Danışmanı Safronov 2020 yılında "vatana ihanet" şüphesiyle tutuklanmıştı.

Moskova’daki Lefortovskiy Mahkemesinde eski gazeteci Safronov'un "askeri-teknik alandaki devlet sırlarını NATO’nun istihbarat birimlerine ilettiği" gerekçesiyle duruşma gerçekleşmişti. Savcılığın talebi üzerine kamuya kapalı gerçekleşen duruşmada, Safronov'un 6 Eylül 2020’ye kadar tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Safronov yıllar önce kendisine yöneltilen suçu da kabul etmemişti.

2010-2019'da Rus gazetesi Kommersant'ta çalışmıştı

Safronov'un avukatı İvan Pavlov 2020 yılında gerçekleşen duruşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemede, Safronov'un 2012 itibarıyla Çek istihbaratına çalıştığı iddia edildiğini aktararak, "Safronov'un 2017'de Çekya'ya internet aracılığıyla Rusya'nın Orta Doğu ve Afrika'ya silah sevkiyatıyla ilgili askeri-teknik bilgi aktardığı düşünülüyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov 2020’de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Safronov'un gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmadığını savunmuştu.

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin ise Safronov’un Roscosmos'taki görevi süresince kuruma ilişkin gizli bilgilere erişiminin bulunmadığını söylemişti.

Safronov, 2010-2019'da Rus gazetesi Kommersant’ta çalışmış, gazete için askeri-teknik konular ve savunma sanayisine ilişkin haberler hazırlamıştı.

Rus makamları, 2019'da Rus "Su-35" savaş uçaklarının Mısır'a teslimatına yönelik haberi nedeniyle Safronov'a "devlet sırrını açığa çıkardığı" gerekçesiyle dava açmıştı.