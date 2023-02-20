'Uzaktan eğitim istemiyoruz' protestosuna gözaltı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülke genelinde üniversitelerde uzaktan eğitim modeline geçilmesi kararını Kadıköy’de protesto etmek isteyen öğrenciler Süreyya Operası gözaltına alındı.

Protestonun kaymakamlıkça, "toplumda infial uyandıracak, milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak, toplumsal iç barışı tehdit edebileceği" gerekçesiyle yasaklanmasına karşın üniversiteliler, Süreyya Operası önünde toplanmaya çalıştı. Öğrenciler, uzaktan eğitime geçilmesine tepkilerini dile getirirken, “Öldüren deprem değil devlet" şeklinde sloganlar da attı. Polisin engellemesi sonucu ara sokaklara dağılmak isteyen öğrencilerden bazıları gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, 23 öğrenci gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin ardından Sahne Sanatları Öğrenci Dayanışması ise Kadıköy Rıhtım'da açıklama yapmak istedi. Polis çemberi içine alınan öğrenciler taleplerini burada duyurdu.

'Oteller ve toplu konutlar depremzedelere açılsın'

Açıklamada şu talepler dile getirildi: