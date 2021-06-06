Uzaktan çalışan emekçiler haksızlıklara karşı buluşuyor

Patronların Ensesindeyiz Banka ve Yazılım Emekçileri Dayanışma Ağları'nın düzenlediği etkinlikte uzaktan çalışan emekçiler, emek süreçlerindeki esnekleşmeyi, beyaz yakalının ruh halini tartışacak, yaşanan haksızlıklara karşı ne yapılması gerektiğini konuşacak.

Birlik Sendikası Genel Sekreteri Banu Yıldırım, akademisyen Gamze Yücesan Özdemir, Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul Kurulu Üyesi İlhami Türkdoğan ve akademisyen Nevzat Evrim Önal'ın katılacağı etkinlik bu akşam saat 19.00'da gerçekleşecek.

Etkinliğe katılmak için +90 541 940 05 14 telefon numarasına ulaşılabilir.

📢Uzaktan çalışan emekçiler tartışıyor!



🔴Emek süreçlerindeki esnekleşme, beyaz yakalının ruh hali tartışılacak, yaşanan haksızlara karşı ne yapılması gerektiği konuşulacak.



Etkinliğe katılmak için bize ulaşın

👇

+90 541 940 05 14@bmo_ist @BankaDayanisma@birliksendikasi pic.twitter.com/uYX2zdchpN — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) May 30, 2021

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



Facebook: https://www.facebook.com/ patronlarinensesindeyiz



Twitter: https://twitter.com/ pensendeyiz



E-posta: [email protected] patronlarinensesindeyiz.org

Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz:

Telefon: 0 530 662 52 36

E-posta: [email protected] birliksendikasi.org

Twitter: @birliksendikasi.org

Facebook: @BirlikSendikasi

Instagram: birliksendikasi