Uzaklaştırma kararı bulunan saldırgan şikayetçi kadının evini kurşunladı

Konya'da dini nikahla birlikte yaşadığı Merdan D. (25) isimli erkek tarafından silah zoruyla evden götürülüp alıkonulan Derya S., polise şikayetçi oldu. Şiddet uyguladığı için hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Merdan D. (25), şikayet edildiğini öğrenince Derya S.’nin kaldığı kayınvalidesinin evini kurşunladı.

Konya'nın Meram ilçesinde yaşayan Merdan D., 6 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Derya S.'ye 29 Mayıs günü şiddet uyguladı. Derya S.'nin polise gidip, şikayetçi olması üzerine Merdan D. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Bunun üzerine Derya S., çocuklarını da alıp annesinin evine gitti.

DHA'nın haberine göre 5 Haziran gecesi Merdan D., genç kadının annesinin evine gidip kapıyı kırarak eve girdi. Saldırgan Derya S.'yi darp edip başına tabancayla alıkoydu. Derya S. daha sonra tekrar polise gidip Merdan D.'den yine şikayetçi oldu.

Eve ateş açtı

Derya S.’nin kendisini şikayet ettiğini öğrenen Merdan D. dün yine kayınvalidesinin evine gidip, tabancayla rastgele ateş açtıktan sonra taksiyle kaçtı. Saldırı sırasında Derya S., çocukları ve annesi mutfağa girerek saklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmadı.

Merdan D. polis tarafından yakalanırken Derya S. ise kadın sığınma evine yerleştirildi.