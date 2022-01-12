'Uyuyan göçmen emekçilerin öldürülmesi sadece kalleşlik değil patron uşaklığıdır!'

Türkiye Komünist Partisi, İzmir'in ardından önceki gün Bayrampaşa'da bir göçmenin uyuduğu sırada uğradığı saldırıda öldürülmesine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Göçün sebebi, Türkiye’de iktidar partisi ve destekçilerinin dahil olduğu kanlı emperyalist politikalardır. Göçün sebebi, dünyanın her yerinde sömürü düzeninin insanları gurbet ellere sürüklemesidir" denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Önceki gün İstanbul Bayrampaşa’da maskeli bir grubun baskın yaptığı evde uyumakta olan Suriyeli bir genç, göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Kasım ayında İzmir Güzelbahçe’de Suriyeli emekçiler yine uyurken yakılarak öldürülmüştü.

Göçmen emekçiyi uykuda yakalayıp vahşice öldürecek kadar korkak ve kalleştir göçmen düşmanlığı…

Ancak ötesi var. Yaşadığımız yoksulluk ve işsizliğin esas sebebi zenginliğine zenginlik katan patronlar iken göçmen emekçileri hedef göstermek patronlara uşaklıktan başka bir şey değildir.

Göçün sebebi, Türkiye’de iktidar partisi ve destekçilerinin dahil olduğu kanlı emperyalist politikalardır. Göçün sebebi, dünyanın her yerinde sömürü düzeninin insanları gurbet ellere sürüklemesidir.

Bu ülkede kapı dışarı edilecek olan göçmen emekçiler değil, onların canını uykuda alacak kadar kontrolsüz hâle gelebilen ırkçılıktır.

Türkiye emekçileri, bu vahşetin hesabını en başta Türkiyeli patronlardan ve onların siyasi temsilcilerinden soracaktır.

Türkiye Komünist Partisi olarak göçmen emekçilere sahip çıkıyoruz ve onları Türkiye’deki sömürü düzeniyle yaşanacak büyük hesaplaşmada saflarımıza davet ediyoruz.

Türkiye Komünist Partisi"