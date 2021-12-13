Uyuşturucu videosu yayınlanan AKP'li Kürşat Kılıç: Beni bayıltıp komplo kurdular

İşlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden fakat ardından kendisini uyuşturucu kullanırken bayılmış halde gösteren görüntüleri sosyal medyada yayılan Kürşat Kılıç açıklama yaptı. Kılıç, bayıltıldığını ve kendisine komplo kurulduğunu ileri sürdü.
AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, 9 aralık'ta sosyal medya hesabından “İşlerimin yoğunluğu sebebi dolayısıyla AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Her daim Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a ve Partimize bağlılığım devam edecektir. Kamuoyuna saygıylarımla duyurulur" diyerek istifasını açıkladı.
İstifanın ardından ortaya çıkan video kayıtlarında ise Kılıç'ın uyuşturucu kullandığı iddia edildi. Görüntüyü çeken kişi çekmecede ‘metamfetamin’ adı verilen uyuşturucu madde ile hassas tartıyı gösteriyordu. Masanın üzerinde ise ‘meth pipe’ denilen ve metamfetamin içmekte kullanılan pipo benzeri alet olduğu görülüyordu.
Görüntülerin yayınlanmasının ardından Facebook hesabını kapatan Kürşat Kılıç, hesabını tekrar açarak açıklama yaptı. Kehdisinin bayıltıldığını ve uyuşturucunun sonradan önüne konduğunu belirten Kürşat Kılıç'ın açıklaması şöyle: