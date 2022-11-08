'Uyuşturucu trafiğinin araştırılması' için verilen önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

HDP Grubu’nun, TBMM’nin Türkiye’deki uyuşturucu trafiğini araştırması için verdiği Meclis Araştırma Önergesi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

Grup önerisi üzerine konuşan HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Türkiye’nin son yıllara uyuşturucu aksı haline dönüştüğünü belirterek, “Uyuşturucu hedefinin bir tanesi Türkiye. Çok üzülerek söylüyorum ki esas nokta da Mersin limanı haline geldi. Nereden geldiği, hangi gemiyle geldiği, hangi lojistik firması tarafından taşındığı belli. Türkiye’de nereye gittiği belli olan rotadan bahsediyoruz” dedi.

Turan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Her hafta 5 bin tane uyuşturucu satıcısını yakalıyoruz” açıklamasını hatırlatarak, “Her hafta yakalanan uyuşturucu satıcısının yıllık hesabını bulduğunuzda orta halli ordunun sayısından daha fazlası çıkar” dedi. Turan, “İçişleri Bakanı görünürde mücadele ediyor. Diğer taraftan kendi İçişleri Bakanlığını yaptığı ülke dünyanın en ciddi uyuşturucu trafik noktalarından bir tanesine dönüşüyor” diye konuştu.

'Rüşvet sizde, kara para sizde'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise Soylu’nun uyuşturucu ile mücadele etmek gibi bir niyeti olmadığını söyleyerek, “Öyle bir İçişleri Bakanı var ki ‘Ayakları kırın’ diyor. Ama öyle bir İçişleri Bakanı ki uyuşturucu baronları ile resim veriyor. Bu parti Zindaşti rezaletinin hesabını veremiyor” dedi.

İktidarın, uyuşturucu bataklığını kurutmak gibi bir derdinin olmadığını belirten Başarır şöyle konuştu:

“Bataklığın üzerindeki sineklerle mücadele ediyorsunuz. MASAK, Maliye Bakanlığı’na soruyorum. 215 bin kişiyi yakaladınız. Bir tek lira MASAK uyuşturucu parasını tespit edip, mahkemeler el koymuş mu? Nerede bunun parası? Bu kara para nerede? Tek bir kuruş yok.

Meşhur bir film vardı, Şekerpare. İlyas Salman, Şener Şen başroldeydi. Galata’daki kirli ilişkileri ortaya koyuyordu film. Bir Ziver Komiser vardı, her işin odağında. Böyle bir İçişleri Bakanı var. Ziver’i görevden alın. Ziver Komiser gibi davranan bu İçişleri Bakanını görevden alın. Almadığınız sürece uyuşturucu ile mücadele edemezsiniz. Cumhuriyet tarihi boyunca kaç tane böyle içişleri bakanının baronlarla resmi var? Bu sizin iktidarınıza has bir durum. Rüşvet sizde, kara para sizde, kirlilik sizde. O bakanı yani Ziver’i orda oturtmayın!” (ANKA)