'Uyuşturucu' soruşturmasında tutuklanmıştı: Eski futbolcu Ümit Karan hakkında tahliye kararı

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"Uyuşturucu" soruşturmasında eski futbolcu Ümit Karan hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

Karan, 14 Ocak’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınmış, 16 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Adli Tıp Kurumu raporunda Karan’ın uyuşturucu test sonucunun pozitif çıktığı yazılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede eski futbolcunun en az 12,5 yıl hapsi istenmişti. Suçlama "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama"ydı.

Mahkeme davanın bugünkü ilk duruşmasında savcı, Karan’ın tutukluluğunu devamını talep etti. Fakat mahkeme yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

‘Sevgilim iftira attı’

Duruşmada Karan, kimseye uyuşturucu temin etmediğini ve ticaretini yapmadığını öne sürdü:

Burada olmamın nedeni eski sevgilim Ş.N.Ö’nün hakkımdaki beyanlar. Kendisiyle ilişki yaşadık ayrıldık ama bunu kabul edemedi. Bana ve yakın çevreme ulaşmaya çalıştı. Ben engelledim, en sonunda intikam almak için bana bu iftirayı attı.

Tanık Ş.N.Ö, Karan’dan uyuşturucu satın almadığını belirterek “El çantasında uyuşturucu madde bulunduruyordu, bana da ikram edince kullandım. Bu iki kere oldu, bu kadarını hatırlıyorum” dedi.

Sanık S.D. ise Karan’la fotoğrafını sosyal medyada paylaştıktan sonra Ş.N.Ö’nün kendisine tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini iddia ederek, “Karan’a sebebini sorduğumda eski sevgilisi olduğunu, engellediğini ama her yerden ulaşmaya çalıştığını söyledi. Karan’ın uyuşturucu madde sattığını veya temin ettiğini hiç görmedim” diye konuştu.

Duruşma Eylül'e ertelendi.