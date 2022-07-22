‘Uyuşturucu baronu savcı’ hakkında yeni iddialar: 'FETÖ' borsası

Adana merkezli şebekeyi yöneten savcının, 'FETÖ'den hakkında soruşturma başlatılan kişilerden 'takipsizlik kararı' karşılığında 100 bin ila 500 bin lira istediği belirlendi.

Ele geçirilen Whatsapp mesajlarında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Yarbaş'ın, polis memuruna 'FETÖ'ye üye olma suçlaması ile haklarında soruşturma başlatılan ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek olan şüphelilerin bilgilerini atarak para istedikleri belirlendi.

Sabah’tan İlker Turak’ın haberine göre, örgüt üyelerinin yabancı kişilerin üzerine alınmış GSM hatlarından bu kişileri arayıp para istediği ortaya çıktı. Örgütün bu şekilde 9 kişiden 3 milyon lira aldığı tespit edildi.

Örgüt üyelerinin para istediğini bir avukatın durumu ilettiği Adana Cumhuriyet Başsavcısı'nın, konuyu sorduğu Yarbaş'ın "Benim böyle bir bilgim yok" dediği öğrenildi. Yarbaş'ın hemen akabinde örgüt üyelerini arayarak "Avukatı aradığınız sim kartı kırıp yok edin" dediği ortaya çıktı.