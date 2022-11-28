Uysal'dan 'Bir sonraki toplantı tarihi neden belirsiz?' sorusuna yanıt

Altılı Masa'nın dokuzuncu toplantısına ev sahipliği yapan DP Genel Başkanı Uysal bir sonraki toplantının tarihinin neden belli olmadığına ilişkin soruya 'Netleşince paylaşırız' diye yanıt verdi.

Haber Merkezi

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle bir araya gelen Altılı Masa'nın 6 saat süren dokuzuncu toplantısı sona erdi.

Ev sahibi DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı tek tek uğurladı.

Uysal, bir gazetecinin Altılı Masa’nın bir sonraki toplantı tarihinin neden belli olmadığı sorusuna, “Özel bir sebebi yok. Öngörülen bir programlama var. Netleşince paylaşırız. Genel başkanlar kendi programlarına bakacaklar. Onlara göre netleşecek” diye yanıt verdi. (ANKA)

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