Uygunsuz parka kızan çiftçi, otomobili iş makinesiyle kaldırdı

İngiltere'nin Durham adlı yerleşim yerinde bir çiftçi, çiftliğin önünde uygunsuz bir yere park ettiği gerekçesiyle bir otomobili iş makinesiyle kaldırdı. Çiftçi, daha sonra kendisini durdurmaya çalışan otomobilin sahibine çarptı. Otomobilin sahibi, çarpma sonucunda yere düştü.

Bölgede yaşayanlar, hafta sonu bölgeye park eden aracın çok fazla olduğunu söyleyerek, çiftçinin bu duruma sinirlendiğini söyledi.

Olayın ardından bölgeye polis ekiplerinin sevk edildiği, ancak kimsenin tutuklanmadığı kaydedildi. Polis, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

İş makinesinin otomobili kaldırma görüntüleri sosyal medyada yer aldı.