Usulsüzlük iddialarını gündeme getirmişti: Halk Bankası'ndan tazminat davası

AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’e ait olan ve ödenmeyen kredi borçları nedeniyle Halkbank’a devredilen İstanbul Sapphire kuleleri tartışması devam ediyor. Halk Bankası tarafından Kiler’e devredilen Sapphire kulelerine ilişkin usulsüzlük iddialarını gündeme getiren CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’a tazminat davası açıldı. Halk Bankası tarafından açılan 100 bin liralık tazminat davasından önce de Karabat’ın konuyla ilgili paylaştığı twitlere erişim engeli getirilmişti. TBMM KİT Komisyonu üyesi de olan Karabat konu hakkında bir açıklama yayımladı.

'Hırsıza hırsız demeye devam edeceğim'

"Elinizden geleni ardına koymayın. Hırsıza hırsız demeye devam edeceğim" diyen Karabat "Halkbank ile AKP Milletvekili Vahit Kiler arasında geçen yolsuzluğu ortaya çıkardığımızdan bu yana harekete geçmesini, en azından soruşturma açmasını beklediğimiz yargı makamları ne yazık ki yine kendisinden bekleneni yaptı! Yavuz hırsız misali bizleri bastırma yolunu seçtiler" diyen Karabat, "Ne yaparlarsa yapsınlar yolsuzları ortaya çıkarmaya, yetim hakkını savunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Twitlere erişim engeli

TBMM KİT Komisyonu üyesi olarak kamu teşekküllerine ilişkin denetimleri hassasiyetle takip ettiklerini belirten Karabat, Halkbank’a ilişkin çok sayıda usulsüzlüğü ortaya çıkardıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Önce Sayıştay denetimlerine ve bulgularına dayanan tespitlerimizi paylaştığımız sosyal medya hesaplarıma erişim engeli getirdiler. Lütfedip bildirimde dahi bulunmadılar. Erişim engelini ilgili sosyal medya platformu tarafıma bildirdi. Hukuken kürsü dokunulmazlığı olan bir milletvekilinin kamuoyunu ilgilendiren böylesine önemli bir konudaki açıklamalarının BTK keyfiyetiyle engellenmesi sansür mekanizmasının geldiği boyutları ortaya koyuyor. İşin trajik yanı kopyala yapıştır diye tabir ettiğim yargı kararında beni gazeteci olarak tarif etmişler. Bu Anayasal bir suç ve peşini bırakmayacağım."

'Yargı usulsüzlüklere alet ediliyor'

Devlet kurumları içindeki çürümenin ciddi boyutlara ulaştığını belirten Karabat, devir işleminden kısa bir süre önce, AKP’li Kiler ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın bir araya geldiğini de hatırlattı. Karabat, "Bu ilişkileri olağan ilişkiler olarak görmemiz mümkün değil. Daha önce de paylaştım TBMM kürsüsünden de haykırdım, bu düpedüz yetim hakkı yemektir. Devlet kurumlarının içindeki çürüme halkımıza yoksulluk ve sefalet olarak dönüyor. Ne yazık ki kolluk gücü ve yargı da bu usulsüzlüklere alet ediliyor" dedi.