Usta oyuncu Ali Demirel yaşamını yitirdi

Levent Kırca'nın 'Olacak O Kadar' ekibinde yer alan ve canlandırdığı karakterlerle belleklere kazınan tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Demirel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Dün öğle saatlerinde evinde fenalaşan tiyatro ve sinema sanatçısı, ihbar üzerine eve gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Demirel'e, ileri derece zatürre teşhisi konuldu. Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan Demirel, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Usta oyuncu yarın Marmaris Armutalan Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

'Hep halkın yanında oldu'

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, Ali Demirel'in her zaman halkın yanında bir tiyatro emekçisi olduğunu söyledi. Aydın, Ali Demirel için "İşçinin emekçinin mücadelesinin yanında saf tutarak yaşadı hayatını. Levent Kırca’dan insanlığa miras kalan onca televizyon ve tiyatro oyununun içindeki en sıradan, en yalın karakterleri oynayan, içimizden biriydi. Mahalle bakkalı gibi, apartman görevlisi gibi, pazarcı gibi... Hep halktan biriydi, hep halkın yanında oldu. Toprağı ışıklı olsun" dedi.