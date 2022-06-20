Uslu: Cumhur ittifakı artık en büyük ittifak değil

Türkiye seçimlere doğru hızla yol alıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu açıklamıştı. Erdoğan, muhalefete de 'adayını açıkla' çağrıları yapıyor. Seçim sürecinin bir başka tartışmalı başlığı da Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olamayacağı.

Araştırmacı İbrahim Uslu, Gazete Duvar'da yayımlanan "Yanlış adayı mı tartışıyoruz?" başlıklı yazısında "Daha açık soralım: İçinde bulunduğumuz “verili koşullar” altında, muhalefetin adayı yerine iktidarın adayını tartışmak daha mı yerinde bir davranış olur?" dedi.

Uslu yazısında kamuoyu araştırmalarından veriler aktararak "Sonuç olarak, bu verili koşullar altında muhalefetin adayının kim olduğunu tartışmak yerine iktidar blokunun ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu tabloyu değiştirmesinin mümkün olup olmadığını, önündeki strateji seçeneklerini, siyasetin bu güç dengesizliği koşullarında nasıl şekilleneceğini konuşmak çok daha yerinde bir tutum olacaktır" diye yazdı.

Uslu'nun aktardığı veriler şöyle:

* AKP 2021 Ağustos ayında bugüne kadar seçimlerde almış olduğu en düşük oy oranı olan yüzde 34’ün altına indi ve o günden sonra da hiç bu seviyeyi aşamadı. Son yapılan kamuoyu araştırmalarında ise yüzde 30’un altında olduğu tahmin ediliyor.

* Siyasette uzun zamandır Cumhur ve Millet ittifakları arasında yüzde 40-40 dengesi söz konusuydu. Siyasi dengelere iktidar-muhalefet ikileminde bakıldığında da yüzde 40’a 60 şeklinde muhalefet lehine bir durum mevcuttu. Son birkaç aydır artık bu dengeler ittifaklar bazında yaklaşık yüzde 35’e 47 Millet İttifakı lehine (6’lı masadaki bütün partileri dahil ettiğimizde). Oranlara iktidar-muhalefet şeklinde baktığımızda ise yüzde 35’e 65 şeklinde bir dengesizlik söz konusu.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik seçmen desteği geçtiğimiz ağustos ayından bu yana yüzde 35-38 aralığında hareket ediyor. Erdoğan rakip partilerin seçmenlerinden oy alamadığı gibi, ortağı olan MHP’nin tüm seçmenlerinin desteğine de sahip değil. Neredeyse iki MHP seçmeninden biri Erdoğan’a oy vermeyeceğini söylüyor.

* Hem 2014 hem de 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin toplam oyu Erdoğan’a yönelik desteğin altında kalıyordu, dolayısıyla seçimi kazanabilmesi için AK Parti tabanından oy alabilmesi gerekiyordu. Yaklaşık son 10 aydır ise durum tersine. Muhalefet toplamda net bir biçimde iktidar blokunun önünde ve artık rakipten oy alması gereken Erdoğan. Araştırmalarda Erdoğan’a oy vereceğini söyleyen muhalefet partisi seçmenlerinin oranı istatistiksel olarak anlamlı bir büyüklüğe ulaşamıyor.