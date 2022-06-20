Uslu: Cumhur ittifakı artık en büyük ittifak değil

Türkiye seçimlere doğru hızla yol alıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu açıklamıştı. Erdoğan, muhalefete de 'adayını açıkla' çağrıları yapıyor. Seçim sürecinin bir başka tartışmalı başlığı da Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olamayacağı.
Araştırmacı İbrahim Uslu, Gazete Duvar'da yayımlanan "Yanlış adayı mı tartışıyoruz?" başlıklı yazısında "Daha açık soralım: İçinde bulunduğumuz “verili koşullar” altında, muhalefetin adayı yerine iktidarın adayını tartışmak daha mı yerinde bir davranış olur?" dedi.
Uslu yazısında kamuoyu araştırmalarından veriler aktararak "Sonuç olarak, bu verili koşullar altında muhalefetin adayının kim olduğunu tartışmak yerine iktidar blokunun ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu tabloyu değiştirmesinin mümkün olup olmadığını, önündeki strateji seçeneklerini, siyasetin bu güç dengesizliği koşullarında nasıl şekilleneceğini konuşmak çok daha yerinde bir tutum olacaktır" diye yazdı.
Uslu'nun aktardığı veriler şöyle: