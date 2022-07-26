Üsküdar'da kadın cinayeti

Üsküdar'da kuaförlük yapan Elif Güneş, kendisi gibi kuaförlük yapan erkek arkadaşından 2 ay önce ayrıldı.

DHA'nın haberine göre, K.G. adlı saldırgan, Güneş'i bu ayrılık sonrası taciz etmeye devam etti.

K.G., cumartesi günü Elif Güneş'e 'son kez görüşelim sana anlatacaklarım var' dedi. Güneş de başına bir şey gelir korkusuyla arkadaşlarını yanına alarak görüşme teklifini kabul etti. Kadıköy'de buluşmada K.G., Elif Güneş'i de yanına alarak otomobille uzaklaştı. Üsküdar'a gelen K.G. ile Elif Güneş otomobil içinde tartışmaya başladı. Güneş, otomobille silahla 3 el ateş edilerek vuruldu. Saldırgan daha sonra Güneş'i hastaneye bırakarak kayıplara karıştı.