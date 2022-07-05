Üsküdar'da inşaatın istinat duvarı çöktü: 3 bina tahliye edildi

Üsküdar'ın Kısıklı Mahallesi Hacı Arif Bey ile Yusuf Kemal Sokak arasında bulunan inşaat alanında meydana gelen olayda inşaatın temel alanındaki istinat duvarı henüz bilinemeyen bir nedenle çöktü.

DHA'da yer alan habere göre, istinat duvarının çökmesinden bir süre sonra yolun bir kısmında da çökme yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. İnşaatın çevresinde bulunan 3 bina ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay yerindeki güvenlik önlemleri sürüyor.