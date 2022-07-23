İstanbul Üsküdar'da bir binada patlama meydana geldi.
DHA'nın haberine göre 9 katlı binanın altıncı katında doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada ilk belirlemeler göre 1 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Üsküdar'da binada doğalgaz patlaması: Bir kişi yaralandı
Üsküdar'da bir binada patlama meydana geldi.
Haber Merkezi
İstanbul Üsküdar'da bir binada patlama meydana geldi.
DHA'nın haberine göre 9 katlı binanın altıncı katında doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada ilk belirlemeler göre 1 kişi yaralandı.