Üsküdar'da binada doğalgaz patlaması: Bir kişi yaralandı

Üsküdar'da bir binada patlama meydana geldi.

Haber Merkezi

İstanbul Üsküdar'da bir binada patlama meydana geldi.

DHA'nın haberine göre 9 katlı binanın altıncı katında doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada ilk belirlemeler göre 1 kişi yaralandı.

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