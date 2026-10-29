Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye kararı

İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında tahliye kararı verildiği öğrenildi.

Kararı duyuran avukat Akın Atalay, yapılan tahliye başvurusu üzerine Dedetaş'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle cezaevinden tahliyesine karar verildiğini belirtti.

Ddetaş, "yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı" ve "rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddialarıyla tutuklanmıştı.

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