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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye kararı

Avukat Akın Atalay, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tahliye başvurusunun kabul edildiğini duyurdu. Atalay, Dedetaş'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak cezaevinden tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 29.10.2026 , 14:09

İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında tahliye kararı verildiği öğrenildi.

Kararı duyuran avukat Akın Atalay, yapılan tahliye başvurusu üzerine Dedetaş'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle cezaevinden tahliyesine karar verildiğini belirtti.

Ddetaş, "yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı" ve "rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddialarıyla tutuklanmıştı.

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