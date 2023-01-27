USK, çiğ süt fiyatı için olağanüstü toplanıyor

Üretici ve sanayicilerle yapılan görüşmeler sonucu Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) 31 Ocak Salı günü olağanüstü toplanmasına karar verildi.

Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre USK'nın ana gündeminin yem fiyatlarındaki artış, çiğ süt tavsiye fiyatı ve destekleme primi olacak.

'Çiğ süt litre satış fiyatının en az 12 TL olması lazım'

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin yayın organına verdiği demeçte, USK'nın Salı günü toplanacağını söylerken, "Burada üreticinin sırtlandığı maliyetin gerçek manada hesaplanması ve tablonun açıklanması lazım. Bizim yaptığımız maliyet hesabına göre şu an üreticinin eline net geçmesi gereken çiğ süt litre satış fiyatının en az 12 TL olması lazım" dedi.

Tarım Bakanlığı yetkilileri, ideal olan çiğ/süt yem paritesinin 1,4 olması gerektiğinin altını çiziyor.

Tevfik Keskin, sanayici tarafının çiğ süt fiyatlarını zincir marketleri gerekçe göstererek baskılamaya çalıştığını söylerek, yılbaşından bu yana hayvan yemine gelen zammın göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Keskin, "Çeşidine göre değişmekle birlikte yılbaşından bu yana süt yemi fiyatlarına yüzde 8-9 arasında zam geldi. Üreticinin maliyetleri artmaya devam ediyor" dedi.