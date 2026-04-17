Uşak’ta Eşme Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yılmaz Tozan gözaltına alındı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 17.04.2026 , 10:03
Uşak'ta Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Eşme Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.
"İrtikap" soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Başkan Tozan ve eşi Burcu Tozan ile 3 kişi gözaltına alındı.
Polis ekiplerince Eşme Belediyesinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konulduğu öğrenildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişinin gözaltına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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