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Uşak’ta Eşme Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yılmaz Tozan gözaltına alındı

Uşak'ta Eşme Belediyesi’ne yönelik “irtikap” soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşi Burcu Tozan’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Belediye binasında yapılan aramada dijital materyallere el konulurken, 1 kişi hakkında yakalama çalışmaları sürüyor.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 17.04.2026 , 10:03

Uşak'ta Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Eşme Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

"İrtikap" soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Başkan Tozan ve eşi Burcu Tozan ile 3 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerince Eşme Belediyesinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konulduğu öğrenildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişinin gözaltına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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