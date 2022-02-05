Urla, Bodrum ve Çaycuma'daki taşınmazlar özelleştirildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, kamuya ait 106 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazlar 543 milyon TL'ye özelleştirildi.

İzmir'in Urla ilçesinde üç, Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ise bir taşınmaz olmak üzere toplamda altı taşınmazın satış yoluyla özelleştirmesi gerçekleştirildi.

Karara göre: