Urfa'da tarihi geçmiş bebek mamaları reyondan toplandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Harran ilçesinde denetim için girdikleri bir markette reyonda satışa sunulan ürünleri kontrol etti.

Sabah'tan Mehmet Yıldırım'ın haberine göre, zabıta ekipleri yaptıkları denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş bebek maması ele geçirdi. Zabıta ekipleri bebek mamalarının son kullanma tarihinin üzerinden 3 ay geçtiğini tespit etti.

Bebek mamalarını reyondan toplayan ekipler "imha etmek için" mamalara el koydu. Market işletmecisine de para cezası yazdı.