Urfa'da sel baskını: Yurttaşlar alt geçitten son anda kurtarıldı

Şanlıurfa'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak sonucu bazı dereler taştı, araçlar suyun içinde kaldı. Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve caddeyi su bastı.

Kent merkezindeki Abide Kavşağı'ndaki alt geçit ise tamamen suyla doldu. Bölgeye yönlendirilen dalgıçlar, tedbir amaçlı arama çalışması başlattı. EdessaTv haber müdürü Rıdvan Ortakaya kentte başlayan etkili sağanak yağışın görüntülerini paylaştı.

'Bodrum katlarında ikamet eden vatandaşlarımız evlerini boşaltmalı'

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şiddetli sağanak etkisini devam ettiriyor. Dere ve kanal taşmaları meydana gelebileceğinden dere ve kanal yataklarına yakın zemin ve bodrum kat evlerde ikamet eden vatandaşlarımızın evlerini boşaltması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.