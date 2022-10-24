Urfa'da okul önünde silahlı çatışma: 2 öğrenci yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, öğrencilerin okul çıkışı saatinde lise önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar yoldan geçen öğrenci servis minibüsünde bulunan Ömer Faruk Çınar (16) ile Sümeyye Yeten'e (16) isabet etti. Çatışmada 14 kişi de yaralanırken, ilçede geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 16.30 sıralarında İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, okul önünde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü.

Okul çıkışı saatinde tarafların birbirine ateşlediği tabancalardan çıkan kurşunlar evlerine gitmek için bindikleri öğrenci servisinde bulunan Sümeyye Yeten ile Ömer Faruk Çınar ile aralarında öğrencilerin de bulunduğu 13 kişiye daha isabet etti.

Silah sesleri çevrede panik ve korku yaratırken, ihbar üzerine kısa sürede polis ekipleri geldi. Polislerin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada yaralananlar, araç ve ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 yaralının hayati tehlikesi devam ediyor

Servis minibüsünde evine giderken kurşunların isabet ettiği yaralılardan Ömer Faruk Çınar ile Sümemme Yeten yaşamını yitirdi. Tedavi altına alınan 14 yaralıdan 2'sinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öğrencilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Silahlı kavganın ardından ilçe genelinde polis ekipleri geniş çaplı önlem aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Valilikten açıklama

AA'nın haberine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Germen Mahallesi Ceylanpınar Caddesi'ndeki okulların bulunduğu bölgede husumetli ailelerin çocukları arasında çıkan tartışma, ailelerinin de karıştığı silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kavgada yaralanan 16 kişi sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan S.Y. ve Ö.F.C. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri bölgede ve hastane çevresinde yoğun önlem alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin olay yerinde tüm güvenlik önlemlerini aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Germen Mahallesi'nden husumetli iki aile arasında, çocukların tartışması sonucu başlayan kavgaya ailelerinde dahil olması neticesinde, olay esnasından yaralanan S.Y. ve Ö.F.Ç. adlı vatandaşlarımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştirler. Olayda 14 vatandaşımız da yaralanmış olup yaralıların tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili faillerden tamamı yakalanmış olup, olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 adet ateşli silah ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olay yerinde tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır."

